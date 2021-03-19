Мазепин: «Отказался от российского флага на шлеме по очевидным причинам»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин рассказал о дизайне гоночного шлема, который будет использовать в своем дебютном сезоне в «Формуле-1».

«Шлем похож на тот, что я использовал в «Формуле-2». Мне пришлось отказаться от флага на шлеме по очевидным причинам, но в целом все осталось таким же, как и раньше. Оставил оранжевый цвет, потому что использую его на протяжении всей карьеры», — сказал в интервью пресс-службе «Хаас» Мазепин.

On track with the Orange and Black ?? @nikita_mazepin with the story behind his 2021 helmet design ??#HaasF1 pic.twitter.com/7yPWh0ILAg — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 18, 2021

Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального атлета без флага и гимна из-за решения CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно этому решению, с декабря 2020 по декабрь 2022 года российские спортсмены должны выступать в качестве нейтральных атлетов на мировых первенствах, атрибутика с российской символикой и гимн страны запрещены.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.