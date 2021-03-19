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Мазепин: «Отказался от российского флага на шлеме по очевидным причинам»

08:37
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин рассказал о дизайне гоночного шлема, который будет использовать в своем дебютном сезоне в «Формуле-1».

«Шлем похож на тот, что я использовал в «Формуле-2». Мне пришлось отказаться от флага на шлеме по очевидным причинам, но в целом все осталось таким же, как и раньше. Оставил оранжевый цвет, потому что использую его на протяжении всей карьеры», — сказал в интервью пресс-службе «Хаас» Мазепин.

Мазепин будет выступать в «Формуле-1» в статусе нейтрального атлета без флага и гимна из-за решения CAS по спору между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно этому решению, с декабря 2020 по декабрь 2022 года российские спортсмены должны выступать в качестве нейтральных атлетов на мировых первенствах, атрибутика с российской символикой и гимн страны запрещены.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.

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