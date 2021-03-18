Советник «Ред Булл» похвалил Цуноду, который заменил Квята в «Альфа Таури»
15:43
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко похвалил новичка «Альфа Таури» Юки Цуноду за работу на предсезонных тестах «Формулы-1».
«Юки 20 лет, он поработал с болидом всего полтора дня, но показал отличные результаты. Конечно, это невозможно без хорошей машины. Думаю, «Альфа Таури» будет где-то рядом с лидерами средней группы — «Альпин», «Феррари», «Рено», «Астон Мартин», — цитирует Autosport Марко.
Цунода дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021. Он заменил в «Альфа Таури» россиянина Даниила Квята, который покинул команду по окончании 2020 года.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/marko-hails-sensational-tsunoda-after-bahrain-test/5783970/
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