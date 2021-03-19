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Хэмилтон о борьбе с расизмом: «В прошлом году было много слоганов, теперь нужны действия»

09:36
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о встрече гонщиков с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали.

«Стефано уделил нам время и был открыт к предложениям по совместной работе над улучшением «Формулы-1». Мы не так много говорили об акциях перед гонками, нам объяснили планы руководства, мы сможем вернуться к этой теме позже. В прошлом году было много слоганов, но в этом году нам нужны действия. Мы говорили об этом. Мы продолжаем призывать к многообразию и стремиться к действиям. Думаю, все согласны с этим», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

В сезоне-2020 гонщики «Формулы-1» вставали на одно колено перед гонками в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/action-not-slogans-define-anti-racism-push-hamilton/5784073/

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