Мазепин остался недоволен результатами квалификации: «Ф-1» очень двуличный мир»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин выступил с критикой после завершения «Гран-при Австрии».

«Я не уверен, что именно произошло сегодня в квалификации. Но вчера на брифинге гоночный директор ввел новые правила, сказав, что сбрасывать скорость в 9-м и 10-м поворотах нельзя. А в Q2 произошло прямо противоположное.

Пилоты тоже люди, их можно застать врасплох. Но всем надо следовать одним и тем же правилам. Тогда все будут довольны.

Но «Ф-1» очень двуличный мир. Если у тебя громкое имя и много титулов, тебя позволяют больше, чем если у тебя нет этого имени и титулов», — приводит слова Мазепина Motorsport.

Российский пилот совершил обгон на установочном круге перед быстрой попыткой, что считается запрещенным, хотя правила такого нет.