Глава «Мерседеса» назвал двух кандидатов на роль напарника Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал продление контракта с Льюисом Хэмилтоном, а также назвал имена пилотов, которые претендует на роль его напарника.

Мы еще зимой договорились о том, что на этот раз не станет затягивать обсуждение контракта. Льюис хорошо знаком с нашими планами, он знает, что мы делаем для сезона 2022 года.

Для нас было важно подписать именно двухлетний контракт — на первый сезон после перехода на новый регламент и на следующий. Это хорошо для обеих сторон. Льюис знает команду, мы уверены в его опыте, скорости и мотивации. Было очевидно, что сотрудничество надо продолжить.

Сегодня мы говорим о контракте с Льюисом, о том, что этот вопрос закрыт на ближайшие годы.

Мы довольны тем как Валттери Боттас провел прошлый уик-энд, мы знаем сильные и слабые стороны Джорджа Расселла. Летом мы проведем переговоры с Валттери и Джорджем, а затем примем решение. Надеюсь, это произойдет до конца сезона.

Если с Льюисом мы давно знали, что хотим продолжать, то на место второго пилота у нас два кандидата. Как я уже сказал, мы знаем их сильные стороны и то, в чем они могут сделать команду сильнее", — приводит слова Вольффа Autosport.