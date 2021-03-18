Мазепин оценил свой уровень на фоне Мика Шумахера

Гонщик «Хаас» Никита Мазепин оценил свой уровень на фоне партнера по команде, Мика Шумахера в преддверии дебютного сезона в «Формуле-1».

«Мик уже участвовал в тестах болидов «Формулы-1» до этого, но нет смысла предполагать, какое преимущество это ему даст. Надеюсь, небольшое. Впрочем, это никак не сказывается на моей ситуации: я здесь, чтобы показать свой максимум. Я чувствую себя готовым к дебюту, но, конечно, с удовольствием проехал бы по трассе еще 10 минут в качестве подготовки», — цитирует RaceFans Мазепина.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта. Никита Мазепин и Мик Шумахер дебютируют в «Королевских гонках» в предстоящем сезоне.