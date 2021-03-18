На новом шлеме Мазепина отсутствует российский флаг

Команда «Хаас» опубликовала в Twitter фотографии шлема российского гонщика Никиты Мазепина, в котором он проведет свой первый сезон в «Формуле-1».

Шлем сделан в черно-оранжевых цветах. На нем указаны все спонсоры, название команды и имя пилота. Изображение российского флага на шлеме отсутствует.

4 марта американская команда представила новый болид, в расцветке которого заметили намек на российский триколор, тогда как пилоту «Хааса» Никите Мазепину, как и другим российским спортсменам, запрещено использовать изображение флага на международных стартах.

В этом сезоне за команду вместе с Мазепиным выступает сын чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Первые гонки сезона-2021 пройдут в Бахрейне с 26-28 марта.