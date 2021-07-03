Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мазепин объяснил, почему он решил стать гонщиком несмотря на возможности отца

13:30
Никита Мазепин с отцом. Фото Instagram
Никита Мазепин с отцом. Фото Instagram
Теги:

Пилот «Хааса» Никита Мазепин в интервью «СЭ» рассказал, какие еще у него остались нереализованные мечты.

— Можете объяснить такой момент. Когда у тебя есть столько возможностей, как заставить себя каждый день просыпаться рано утром, постоянно тренироваться, контролировать питание?

— Не так трудно. В автоспорте меня окружают ребята, которые в большинстве случаев родились в обеспеченных семьях. Это ставит тебя на одну ступень с ними. Плюс для меня важно, что чем бы я не занимался, быть одним из лучших. Меня так воспитали. Или хотя бы быть уверенным, что несмотря на неудачу я сделал все, что было в моих силах. Иначе не стоит тратить на это время.

Каждый сам должен достичь успеха. У меня никогда не возникало чувства удовлетворенности от успехов отца. У меня своя жизнь, у него своя.

— Вы не раз говорили, что мечтали попасть в «Ф-1». Какие еще мечты у вас остались?

— Я понимаю, что век профессионального спортсмена не такой длинный. Поэтому я стараюсь поддерживать учебу на максимально высоком уровне, который возможен во время выступлений. И когда моя карьера в «Формуле-1» закончится, то я бы очень хотел стать успешным бизнесменом. Пойти по стопам отца.

Полностью интервью Мазепина читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Тимур Ганеев все материалы автора

Читайте также

Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста
Почему Украина отказалась от помощи РФ в спасении рыбаков
Тюремный надзиратель занялась сексом с заключенным на виду окружающих
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
1
Офсайд