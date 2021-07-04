Мазепин и Латифи получили 30-секундные штрафы по итогам «Гран-при Австрии»
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин и Николас Латифи из «Уильямса» получили 30-секундные штрафы от стюардов «Гран-при Австрии», сообщает RaceFans.
Оба получили штраф «стоп-энд-гоу». После финиша к их времени добавили по 30 секунд. Также им начислили по три штрафных балла. Теперь у Мазепина пять штрафных очков, у Латифи — шесть.
Гонщики наказаны за игнорирование двойных желтых флагов после аварии между Себастьяном Феттелем («Астон Мартин») и Кими Райкконеном («Альфа Ромео»).
Еще шесть пилотов избежали наказания. Среди них: Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс, Шарль Леклер (оба — «Феррари»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Пьер Гасли («Альфа Таури») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/07/04/mazepin-and-latifi-given-30s-penalties-raikkonen-20s-others-cleared/
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