Мазепин и Латифи получили 30-секундные штрафы по итогам «Гран-при Австрии»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин и Николас Латифи из «Уильямса» получили 30-секундные штрафы от стюардов «Гран-при Австрии», сообщает RaceFans.

Оба получили штраф «стоп-энд-гоу». После финиша к их времени добавили по 30 секунд. Также им начислили по три штрафных балла. Теперь у Мазепина пять штрафных очков, у Латифи — шесть.

Гонщики наказаны за игнорирование двойных желтых флагов после аварии между Себастьяном Феттелем («Астон Мартин») и Кими Райкконеном («Альфа Ромео»).

Еще шесть пилотов избежали наказания. Среди них: Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс, Шарль Леклер (оба — «Феррари»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Пьер Гасли («Альфа Таури») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).