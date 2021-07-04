Ойярсабаль рассказал, что нужно сборной Испании для победы над Италией в полуфинале Евро

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Евро-2020 против Италии.

«Когда мы играем так, как умеем, то можем победить кого угодно. Нам лишь нужно верить в свой футбол.

У Италии отличные футболисты, будет очень сложно. Они продемонстрировали свой уровень, и мы знаем, что они на волне успеха. Но это касается и нас», — приводит слова нападающего Football Italia.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.