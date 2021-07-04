Ойярсабаль рассказал, что нужно сборной Испании для победы над Италией в полуфинале Евро
23:14
Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Евро-2020 против Италии.
«Когда мы играем так, как умеем, то можем победить кого угодно. Нам лишь нужно верить в свой футбол.
У Италии отличные футболисты, будет очень сложно. Они продемонстрировали свой уровень, и мы знаем, что они на волне успеха. Но это касается и нас», — приводит слова нападающего Football Italia.
Матч Италия — Испания состоится 6 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/euro-2020-oyarzabal-spain-can-beat-anyone/
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