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Руководитель «Хааса» доволен выступлением Мазепина и Шумахера на «Гран-при Австрии»

21:55
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Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер оценил результаты пилотов команды на «Гран-при Австрии». Мик Шумахер занял 18-е место, Никита Мазепин стал 19-м.

«Это конец первой серии из трех «Гран-при» в этом году. Так что, думаю, все готовы отправиться домой и слегка передохнуть, прежде чем мы подготовимся к следующей гонке. Хорошо сработали как команда. Мы будем отлично подготовлены к будущим гонкам.

В сегодняшней гонке у нас тот результат, который мы ожидали. Оба парня выступили солидно, особых резервов у нас сейчас не было. Обучение продолжается, и пилоты становятся лучше», — цитирует Штайнера официальный сайт команды.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третья позиция у Ландо Норриса из «Макларена».

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/austrian-grand-prix-race-recap-1

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