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Сегодня, 18:57

Майкл Андретти: «Джин не готов продавать «Хаас», а если захочет, скажите, чтобы позвонил мне»

Майкл Андретти заявил, что несколько раз пытался приобрести «Хаас»
Анна Горшкова
Корреспондент

Майкл Андретти заявил о том, что несколько раз пытался приобрести команде «Формулы-1» «Хаас».

«Он не хочет продавать. Если захочет, скажите, чтобы позвонил мне. Для нас все станет гораздо проще. В последний раз мы общались где-то в октябре или ноябре. Как заявил Джин Хаас, ему неважно, что команда в хвосте пелотона — это его устраивает», — приводит слова Андретти Associated Press News.

Владелец компании Andretti Autosport сказал, что если Хаас продаст ему команду, то Andretti Global сможет принять участие в «Формуле-1» в 2023 году.

В феврале 2022 года Майкл Андретти подал заявку на создание новой команды в «Ф-1» в 2024 году.

Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-sports-europe-formula-one-michael-andretti-38bdcd3fc65b6d303032b7bf34e5fa20
Формула-1
Хаас
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