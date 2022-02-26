Майкл Андретти: «Джин не готов продавать «Хаас», а если захочет, скажите, чтобы позвонил мне»

Майкл Андретти заявил, что несколько раз пытался приобрести «Хаас»

Майкл Андретти заявил о том, что несколько раз пытался приобрести команде «Формулы-1» «Хаас».

«Он не хочет продавать. Если захочет, скажите, чтобы позвонил мне. Для нас все станет гораздо проще. В последний раз мы общались где-то в октябре или ноябре. Как заявил Джин Хаас, ему неважно, что команда в хвосте пелотона — это его устраивает», — приводит слова Андретти Associated Press News.

Владелец компании Andretti Autosport сказал, что если Хаас продаст ему команду, то Andretti Global сможет принять участие в «Формуле-1» в 2023 году.

В феврале 2022 года Майкл Андретти подал заявку на создание новой команды в «Ф-1» в 2024 году.