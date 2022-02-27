«Альфа Ромео» последней из всех команд «Формулы-1» показала ливрею на сезон-2022

«Альфа Ромео» представила новую ливрею болида на сезон-2022.

Дизайн машины выполнен в традиционном для команды красном цвете с белыми вставками, заднее крыло выполнено в цветах итальянского флага. Болид получил название C42.

Love at first sight. ??? #C42 pic.twitter.com/Q1IDWlr3AZ — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) February 27, 2022

В сезоне-2022 за «Альфа Ромео» будут выступать Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.

Отметим, что «Альфа Ромео» стала последней командой «Формулы-1», представившей ливрею на предстоящий сезон. На тестах в Барселоне команда выступала в маскировочной окраске.