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Сегодня, 11:00

«Альфа Ромео» последней из всех команд «Формулы-1» показала ливрею на сезон-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Новый болид «Альфа Ромео».
Фото «Альфа Ромео»

«Альфа Ромео» представила новую ливрею болида на сезон-2022.

Дизайн машины выполнен в традиционном для команды красном цвете с белыми вставками, заднее крыло выполнено в цветах итальянского флага. Болид получил название C42.

Публикация от Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen)

В сезоне-2022 за «Альфа Ромео» будут выступать Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.

Отметим, что «Альфа Ромео» стала последней командой «Формулы-1», представившей ливрею на предстоящий сезон. На тестах в Барселоне команда выступала в маскировочной окраске.

Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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