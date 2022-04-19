Марко считает, что Ферстаппен стал вести себя спокойнее после завоевания титула

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о том, как проводит сезон-2022 Макс Ферстаппен.

«С учетом особенностей настроек новых болидов Максу порой не хватает уверенности за рулем, чтобы продолжать использовать его экстремально агрессивный стиль пилотажа. Как вы видите, за счет этого Серхио Пересу удалось приблизиться к Максу относительно того, что было раньше. Но, несмотря на все это, Макс стал гораздо спокойнее.

Например, после схода с дистанции Макс возвращается в боксы, и мы спокойно все обсуждаем. Макс очень эмоциональный и страстный гонщик, который всегда готов высказать свое мнение. И тем не менее, на мой взгляд, он стал спокойнее по сравнению с тем, что было в прошлом.

С другой стороны, если мы как можно скорее не начнем побеждать, Макс может превратиться в бомбу замедленного действия», — приводит слова Марко racingnews365.

После трех гонок сезона-2022 Ферстаппен занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1» с 25 очками. Действующий чемпион уступает лидирующему Шарлю Леклеру из «Феррари» 46 очков.