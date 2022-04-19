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Сегодня, 14:07

Три команды «Формулы-1» попросили ФИА изучить сходство между болидами «Феррари» и «Хаас»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Сразу три команды «Формулы-1» попросили Международную автомобильную федерацию (ФИА) изучить сходство между болидами «Феррари» и «Хаас», сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, данное требование могло поступить от «Макларен», «Астон Мартин», «Альпин» или «Мерседес». Отмечается, что руководители некоторых команд уже неоднократно заявляли, что они недовольны тесным сотрудничеством команд.

«Хаас» дебютировал в «Формуле-1» в 2016 году. Команда использует двигатели и коробки передач «Феррари». Также около 25 инженеров перешли из «Феррари» в «Хаас» из-за введения потолка расходов.

Источник: https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/haas-vf-22-weisser-ferrari-gemeinsamkeiten-unterschiede-f1-technik/
Формула-1
Феррари
Хаас
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