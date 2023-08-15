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15 августа, 23:39

Уэббер: «Людям очень трудно понять этот уровень доминирования Ферстаппена»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер прокомментировал то, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может сравняться с рекордом Себастьяна Феттеля и Альберто Аскари, у которых девять побед подряд.

На данный момент у Ферстаппена восемь выигранных «Гран-при» подряд.

«Этому помешают только проблемы с надежностью. Я думаю, что весь мир хотел бы увидеть, как он выиграет свою домашнюю гонку в Зандворте. Он должен выиграть эту гонку, и тогда он будет на равных. Я думаю, что людям очень трудно понять этот уровень доминирования, сколько работы и усилий для этого требуется», — приводит слова Уэббера Racingnews365.

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 24 по 27 августа.

Источник: Racingnews365
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Марк Уэббер
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