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Сегодня, 17:20

Феттель заявил, что рад успехам «Астон Мартин» и Алонсо

Алина Савинова
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Немецкий автогонщик Себастьян Феттель заявил, что после завершения карьеры продолжает следить за гонками.

«Да, я очень заинтересован! Смотреть первую гонку было немного странно, но сейчас я действительно получаю от этого удовольствие. Я знаю этот спорт изнутри и все еще люблю его. Может быть, я смотрю на вещи немного под другим углом, но мне совсем не грустно, когда я смотрю за выступлениями своих бывших коллег», — приводит пресс-служба официального сайта «Ред Булл» слова Феттеля.

По словам четырехкратного чемпиона «Формулы-1», его не расстраивает тот факт, что команда «Астон Мартин» оказалась быстра в этом сезоне.

«Нет, я действительно рад за команду и Фернандо Алонсо. Многие годы у него не было машины, за рулем которой он бы мог продемонстрировать свое гоночное мастерство. Теперь он может это делать, находясь в группе лидеров. В то время как «Ред Булл» доминирует — а в этой команде у меня до сих пор осталось много друзей и знакомых. И я радуюсь, когда они побеждают», — добавил Феттель.

На данный момент «Астон Мартин» занимает 3-е место в Кубке конструкторов, набрав 196 очков. Пилот команды Фернандо Алонсо также идет третьим в личном зачете «Формулы-1». В текущем сезоне он шесть раз поднимался на подиум.

Источник: https://www.redbull.com/de-de/theredbulletin/sebastian-vettel-leben-nach-formel-1-ruecktritt
Формула-1
Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо
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