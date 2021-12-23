Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах, сообщает телеканал NOS.

В голосовании 24-летний пилот опередил двукратного олимпийского чемпиона по велогонкам Харри Лаврейсена и победителя Олимпиады в Токио в BMX Ника Кимманна. На церемонии награждения приз получил отец гонщика, Йос Ферстаппен.

По итогам сезона-2021 Макс Ферстаппен завоевал свой первый чемпионский титул в «Формуле-1», опередив семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на 8 очков. Ферстаппен одержал победу в чемпионате, обогнав Хэмилтона на последнем круге последней гонки сезона в Абу-Даби.