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Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах

12:00
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Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах, сообщает телеканал NOS.

В голосовании 24-летний пилот опередил двукратного олимпийского чемпиона по велогонкам Харри Лаврейсена и победителя Олимпиады в Токио в BMX Ника Кимманна. На церемонии награждения приз получил отец гонщика, Йос Ферстаппен.

По итогам сезона-2021 Макс Ферстаппен завоевал свой первый чемпионский титул в «Формуле-1», опередив семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона на 8 очков. Ферстаппен одержал победу в чемпионате, обогнав Хэмилтона на последнем круге последней гонки сезона в Абу-Даби.

Дополнительная информация:

https://nos.nl/artikel/2410575-verstappen-na-historische-wereldtitel-uitgeroepen-tot-sportman-van-het-jaar

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Иван Торопцев все материалы автора
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