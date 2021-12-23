Штайнер о работе с Мазепиным и Миком Шумахером: «Я как будто воспитывал детей»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о впечатлениях от первого года работы с Никитой Мазепиным и Миком Шумахером.

«Мне самому пришлось многому научиться. Проще всего объяснить это так: я как будто воспитывал детей. Я не говорю, что Никита и Мик — дети, но для них все в новинку. Мне пришлось учиться, чтобы работать с ними. Обычно в команде есть молодой гонщик и опытный пилот, все происходит само собой, но два новичка в одной команде — это что-то новое. Это хороший опыт для нас. Я думаю, все видят, что мы все сделали шаг вперед за весь год», — приводит OASport слова Штайнера.

Сезон-2021 стал для Мазепина и Шумахера дебютным в «Формуле-1». Гонщики продолжат выступать за «Хаас» в следующем году.