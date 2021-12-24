Ферстаппен: «Я не могу получить рыцарский титул в Нидерландах, но мне это и не нужно»
Ферстаппен заявил, что не нуждается в рыцарском титуле
17:15
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не нуждается в рыцарском титуле.
«Я не могу стать сэром в Нидерландах, но мне это и не нужно. Я — гонщик, мне достаточно титула чемпиона мира», — приводит Express слова Ферстаппена.
Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» по итогам сезона-2021. Нидерландец оформил титул благодаря тому, что обогнал Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на последнем круге последней гонки года в Абу-Даби.
Напомним, что Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1», британца на родине посвятили в рыцари после окончания сезона-2021.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1540013/Max-Verstappen-Lewis-Hamilton-knighthood-F1-news
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