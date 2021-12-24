Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ферстаппен: «Я не могу получить рыцарский титул в Нидерландах, но мне это и не нужно»

Ферстаппен заявил, что не нуждается в рыцарском титуле
17:15
Теги:

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не нуждается в рыцарском титуле.

«Я не могу стать сэром в Нидерландах, но мне это и не нужно. Я — гонщик, мне достаточно титула чемпиона мира», — приводит Express слова Ферстаппена.

Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» по итогам сезона-2021. Нидерландец оформил титул благодаря тому, что обогнал Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на последнем круге последней гонки года в Абу-Даби.

Напомним, что Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1», британца на родине посвятили в рыцари после окончания сезона-2021.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1540013/Max-Verstappen-Lewis-Hamilton-knighthood-F1-news

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
В Москве компания избила мужчину в вагоне метро
0