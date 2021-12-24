Ферстаппен: «Я не могу получить рыцарский титул в Нидерландах, но мне это и не нужно»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен заявил, что не нуждается в рыцарском титуле.

«Я не могу стать сэром в Нидерландах, но мне это и не нужно. Я — гонщик, мне достаточно титула чемпиона мира», — приводит Express слова Ферстаппена.

Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1» по итогам сезона-2021. Нидерландец оформил титул благодаря тому, что обогнал Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на последнем круге последней гонки года в Абу-Даби.

Напомним, что Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1», британца на родине посвятили в рыцари после окончания сезона-2021.