Ферстаппен — о победе в спринт-квалификации: «Отрыв получился не таким большим»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги спринт-квалификации на «Гран-при Бельгии». Он показать лучшее время, Оскар Пиастри проиграл ему 0,011 секунды.

«Условия были похожи на то, что было вчера. Думаю, мы просто старались сохранять спокойствие. Да, отрыв получился далеко не таким большим, как вчера, но сейчас не было никакого смысла рисковать. Я проехал второй сектор чересчур осторожно, но я все равно на поуле, важно только это. Состояние трассы становилось все лучше и лучше. Хорошо, что мы чисто провели квалификацию. В спринте постараюсь хорошо стартовать, чтобы иметь чистый обзор, в дождевых условиях это очень важно», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Спринт-гонка в рамках «Гран-при Бельгии» состоится в субботу, 29 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

?Основная гонка пройдет в воскресенье, 30 июля. Начало — в 16.00 (мск).