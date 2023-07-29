Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:35

Спринт-гонку на «Гран-при Бельгии» перенесли на полчаса из-за дождя

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

Время начала спринт-гонки на «Гран-при Бельгии» перенесли на полчаса из-за дождя, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Заезд должен был стартовать в 17.35, новое время старта — 18.05.

Решение о переносе гонки было принято из-за задержек, связанных с погодными условиями: начало спринт-квалификации было отложено на 35 минут из-за ливня на трассе в Спа.

По итогам спринт-квалификации первое место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вместе с ним на первом ряду стартовой решетки будет Оскар Пиастри («Макларен»), уступивший нидерландцу 0,011 секунды.

Формула-1
0
Читайте также
Россия проведет три турнира с флагом и гимном. Как выглядит наш ответ МОК
Украинская теннисистка Ястремская потребовала наказать россиянку Андрееву за лайки в соцсетях
В США заявили о двух плохих вариантах для Зеленского после провала контрнаступления
Юрист рассказал о способах получить страховую пенсию при отказе в ней
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен — о победе в спринт-квалификации: «Отрыв получился не таким большим»
Новости
RSS RSS
Все новости