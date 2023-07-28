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Сегодня, 19:18

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии», но с поула будет стартовать Леклер

Ана Горшкова
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото AFP

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Бельгии». Его результат — 1 минута 46,168 секунды.

Однако Ферстаппен потеряет пять позиций на старте гонки из-за штрафа за замену коробки передач и будет стартовать с 6-й позиции.

Таким образом, с поул-позиции будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер, который показал в квалификации второй результат (отставание от лидера 0,820). Третье место в сессии занял Серхи Перес («Ред Булл», +0877).

Сегодня, 28 июля, был определен стартовый порядок воскресной гонки. В субботу пройдут квалификация к спринту и спринт.

«Гран-при Бельгии»

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.46,168
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,820
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,877
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,919
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,984
6. Оскар Пиастри («Макларен») +1,197
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,501
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,637
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,675
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,673

Выбыли после второго сегмента:

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Пьер Гасли («Альпин»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Эстебан Окон («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
18. Логан Сарджент («Уильямс»)
19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Формула-1
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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