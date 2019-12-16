Макс Ферстаппен: «Не думаю, что буду напарником Леклера в «Феррари»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что не перейдет в «Феррари» в будущем в качестве напарника Шарля Леклера. Контракт голландца с австрийской командой рассчитан до конца 2020 года, поэтому появляются различные слухи о его будущем.

— Я не думаю, что это случится, — цитирует Ziggo Sport Ферстаппена. — У меня хорошие отношения с Леклером. Да, в гонках бывало всякое, но это часть работы. Леклер никак не влияет на то, могу ли я получить место в «Феррари». Но не думаю, что это произойдет. В команде не должно быть двух потенциальных первых номеров.