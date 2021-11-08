Макс Ферстаппен: «На «Гран-при Бразилии» будет упорная и интересная борьба»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего «Гран-при Бразилии».

«Да, сейчас ситуация в чемпионате выглядит очень неплохо. Но при этом мы понимаем, что все может очень быстро измениться, — приводит слова спортсмена crash.net. — Вообще, я не верю в импульс — что ты можешь набрать отличную форму и выдать длительную удачную серию. Поэтому нужно тщательно готовиться к каждой гонке, уделять внимание деталям. Чего мы, например, не сделали в квалификации. Все может очень быстро пойти не так, а может и наоборот».

Также Ферстаппен считает, что борьба между командами на «Гран-при Бразилии» будет упорной и интересной.

«Я думаю, что нас ждет упорная и интересная борьба до самого конца чемпионата. Трасса в Мексике всегда здорово нам подходила. Я думаю, что в Бразилии все будет совсем не так, как было здесь», — добавил он.

На «Гран-при Мексики» 24-летний Ферстаппен стал победителем гонки. Второе место у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Гран-при Бразилии» стартует 12 ноября в Сан-Паулу и завершится 14 ноября.