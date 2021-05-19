«Макларен» заключил новый долгосрочный контракт с Норрисом

«Макларен» объявил о подписании нового контракта с гонщиком Ландо Норрисом.

21-летний британец заключил многолетний контракт с командой, точный срок соглашения не уточняется.

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McLaren Racing is delighted to announce it has extended its relationship with @LandoNorris in a multi-year agreement. — McLaren (@McLarenF1) May 19, 2021

Норрис является боевым пилотом «Макларен» с 2019 года. После четырех этапов сезона-2021 гонщик занимает 4-е место в личном зачете «Формулы-1». Лучшим достижением британца в нынешнем сезоне является 3-е место на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Таким образом, состав «Макларен» в 2022 году останется неизменным — другой боевой пилот, Даниэль Риккьярдо также заключил долгосрочный контракт при переходе в команду зимой 2021 года.