Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Макларен» заключил новый долгосрочный контракт с Норрисом

11:43
Теги:

«Макларен» объявил о подписании нового контракта с гонщиком Ландо Норрисом.

21-летний британец заключил многолетний контракт с командой, точный срок соглашения не уточняется.

Норрис является боевым пилотом «Макларен» с 2019 года. После четырех этапов сезона-2021 гонщик занимает 4-е место в личном зачете «Формулы-1». Лучшим достижением британца в нынешнем сезоне является 3-е место на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Таким образом, состав «Макларен» в 2022 году останется неизменным — другой боевой пилот, Даниэль Риккьярдо также заключил долгосрочный контракт при переходе в команду зимой 2021 года.

Читайте также

УЕФА включил игру Аршавина в топ-5 матчей плеймейкеров в истории чемпионата Европы
Банда педофилов всплыла в деле экс-губернатора Михаила Меня
Выступление Манижи стало самым популярным в YouTube «Евровидения»
В Китае неожиданно накренился 300-метровый небоскреб

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд