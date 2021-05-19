Ферстаппен заявил, что может остаться в «Ред Булле» до конца карьеры
13:20
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о готовности оставаться в команде на протяжении всей карьеры.
«Это вполне возможно. Все зависит от того, как долго мы останемся конкурентоспособными и, конечно, как долго я буду быстрым. Победы меня мотивируют – точнее, даже шанс на победу.
Я бы хотел выиграть как можно больше чемпионств, но это зависит от машины. Иногда тебе везет, иногда – нет. Надеюсь, у меня будут какие-то титулы, но кто знает», - приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
В текущем сезоне Ферстаппен одержал победу в одной гонке из четырех. Три раза он уступал гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Дополнительная информация:
https://racingnews365.com/verstappen-exclusive-maybe-ill-drive-for-red-bull-my-entire-f1-career
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