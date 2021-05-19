Ферстаппен заявил, что может остаться в «Ред Булле» до конца карьеры

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен поделился мнением о готовности оставаться в команде на протяжении всей карьеры.

«Это вполне возможно. Все зависит от того, как долго мы останемся конкурентоспособными и, конечно, как долго я буду быстрым. Победы меня мотивируют – точнее, даже шанс на победу.

Я бы хотел выиграть как можно больше чемпионств, но это зависит от машины. Иногда тебе везет, иногда – нет. Надеюсь, у меня будут какие-то титулы, но кто знает», - приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

В текущем сезоне Ферстаппен одержал победу в одной гонке из четырех. Три раза он уступал гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.