Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о том, как он воспринимает критику в свой адрес после неудачных выступлений на этапах «Гран-при» «Формулы-1».

«Это непросто, но честно говоря, я ничего другого и не ожидал. Мы ведь говорим о спорте, в котором доступно всего 20 мест. И гонщики всего мира стремятся их занять. Так что в этом нет ничего удивительного, ведь мы говорим о соревнованиях самого высокого уровня, где к тебе предъявляются самые высокие требования.

Особенность «Формулы-1» в том, что вне зависимости от того, за какую позицию ты борешься, твои соперники всегда будут очень хороши. Так что тебе всегда непросто, и не важно, за какое место ты борешься — 1-е, 10-е или 20-е. И для меня это в новинку, особенно с учетом разницы в скорости между болидами — которая в «Формуле-2» и «Формуле-3? была заметно меньше», — сказал Мазепин в интервью Motorsport.

На прошедших этапах российский гонщик занял 17-е и два 19-х места.

«Думаю, каждый более или менее известный человек в одни моменты наслаждался своей популярностью в соцсетях, а в другие — попадал под огонь критики. Тот, кого сейчас любят, сравнительно недавно могли ненавидеть. Сейчас это неотъемлемая составляющая спорта — и приходится мириться с тем, что через эту платформу может транслироваться как позитив, так и негатив.

Я всегда знал, что изучать соцсети — не лучший способ укрепить уверенность в себе. И я предпочитаю просто сосредоточиться на своей работе. Уверен, что со временем мои результаты станут лучше, а с ними изменится и отношение ко мне», — добавил Мазепин.

Следующий «Гран-при Монако» состоится с 20 по 23 мая.