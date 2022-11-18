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Серхио Перес: «Это не было сделано намеренно — в Монако все ошибаются»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал аварию в квалификации «Гран-при Монако». По его мнению, люди любят сплетни.

Перес занял третье место в квалификации, а его партнер по команде Макс Ферстаппен стал четвертым. В концовке сессии мексиканец врезался в барьеры и не позволил сокоманднику улучшить время.

«Это не было сделано намеренно — в Монако все ошибаются. Спекуляции — часть «Формулы-1», люди любят создавать их. Про меня такое говорили на многих гонках, что не играет абсолютно никакой роли. Мыслями я сосредоточен на гонке. Мы провели потрясающий сезон, и мне не хотелось бы, чтобы подобные вещи затмевали это. Макс и я несем очень серьезную ответственность за то, чтобы команда была единой и двигалась вперед», — цитирует RacingNews365 Переса.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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