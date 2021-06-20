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Льюис Хэмилтон: «Весь уик-энд у нас были различные проблемы»

18:11
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон оценил свое выступление на «Гран-при Франции». Он занял второе место, уступив Максу Ферстаппену из «Ред Булла».

«Весь уик-энд у нас были различные проблемы, — сказал британец в интервью после гонки. — Безусловно, мы рассчитывали на победу, но в конце мы, к сожалению, потеряли позицию.

У «Ред Булла» очень хорошая машина, которая отлично себя ведет на прямых, в слипстриме. Но и у нас тоже очень хорошая машина.

Нужно ли было делать второй пит-стоп? А какой в этом смысл? Мы приняли правильное решение и попытались доехать впереди, но не получилось».

Третье место занял еще один представитель «Ред Булла» Серхио Перес.

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