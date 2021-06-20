Серхио Перес о «Гран-при Франции»: «Наша тактика сработала»
18:26
Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями после «Гран-при Франции». Он занял третье место.
«На первых кругах машиной было очень сложно управлять, — сказал Перес в интервью после гонки. — Очень тяжело было ехать впритык у другой машине. Но по ходу гонки пилотировать становилось все удобнее. Наша тактика сработала. Хорошая гонка, отличная тактика. И хорошие очки, которые мы зарабатываем».
Первое место занял партнер Переса по команде Макс Ферстаппен. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
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