Серхио Перес о «Гран-при Франции»: «Наша тактика сработала»

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями после «Гран-при Франции». Он занял третье место.

«На первых кругах машиной было очень сложно управлять, — сказал Перес в интервью после гонки. — Очень тяжело было ехать впритык у другой машине. Но по ходу гонки пилотировать становилось все удобнее. Наша тактика сработала. Хорошая гонка, отличная тактика. И хорошие очки, которые мы зарабатываем».

Первое место занял партнер Переса по команде Макс Ферстаппен. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».