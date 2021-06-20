Ферстаппен считает, что ему повезло пройти Хэмилтона в конце гонки

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после «Гран-при Франции». Он занял первое место, пройдя гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на предпоследнем круге.

«В конце гонка мне понравилась, а в начале было очень тяжело, — сказал Ферстаппен в интервью после гонки. Здесь было очень тяжело удерживать стабильность машины. Что касается отрезка на жесткой резине, то мы думали, что вряд ли удастся финишировать, но нам повезло что удалось пройти Льюиса в конце гонке. У нас была отличная борьба с «Мерседесом», и я очень рад, что она закончилась в мою пользу».

Партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес занял третье место.