Льюис Хэмилтон: «От ухабов на трассе у меня разболелась голова»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон возмущен тем, какими неровностями покрыта трасса «Гран-при США». По его словам, ухабы слишком большие на этом треке.

— После первой практики мне было нехорошо, — цитирует F1i Хэмилтона. — Это самая ухабистая трасса, на которой мне приходилось ездить. У меня разболелась голова. Кочки — это не так и плохо в некоторых местах. Они добавляют изюминки трассе. Я не фанат совершенно гладких треков. Но здесь ухабы слишком велики. А проблема в том, что подвеска тут жесткая. Все удары принимает позвоночник. Поэтому после первой практики мне пришлось прилечь — жутко заболела голова.