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Сегодня, 22:44

Хэмилтон: «С машиной кое-какие проблемы. Странно, что все так сильно меняется от трассы к трассе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после завершения пятничной практики перед «Гран-при Венгрии» высказался о недостатке скорости команды.

«С машиной кое-какие проблемы. Странно, что все так сильно меняется от трассы к трассе, но надо просто понять, как заставить ее работать. Пока болид слегка болтает и не делает то, чего нам бы хотелось.

По какой-то причина на этой трассе машина работает не так здорово. Было довольно трудно на длинных отрезках. Уик-энд получится трудным, но мы отдадим все силы», — заявил семикратный чемпион мира Sky Sports.

Третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу, гонка состоится в воскресенье.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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