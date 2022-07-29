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Сегодня, 22:40

Сайнс: «Мы в отличной форме с точки зрения баланса машины и скорости»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высоко оценил работу машины в пятничных свободных заездах перед «Гран-при Венгрии».

«Машина сразу заработала хорошо — как только мы выехали на трассу из боксов в начале первой практики. И мы смогли проехать несколько отличных кругов.

Перед второй практикой мы попробовали внести в настройки несколько изменений, чтобы оценить ситуацию и понять, в каком направлении двигаться дальше, перед квалификацией и гонкой.

Ощущения чуть-чуть ухудшились, однако мы по-прежнему в отличной форме с точки зрения баланса машины и скорости», — цитирует пилота Sky Sports.

Третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу, гонка состоится в воскресенье.

Карлос Сайнс
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