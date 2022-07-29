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Сегодня, 22:56

Леклер рассказал о тактике «Феррари» на гонку в дождь

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед «Гран-при Венгрии».

«День получился очень продуктивным. Мы опробовали и поменяли очень много вещей на моем болиде. Первая практика получилась непростой, во второй же практике мы выбрали верный путь, так что мы уверены в том, что хорошо поработали, подготовившись к гонке.

Завтра, судя по всему, будет дождь, так что нам нужно быть к этому готовыми и попасть в нужный температурный диапазон работы шин. Хотя в дождь это всегда непросто сделать. Надеюсь, если мы попадем в нужное окно, то сохраним преимущество», — рассказал Леклер Sky Sports.

Третья свободная практика и квалификация пройдут в субботу, гонка состоится в воскресенье.

Феррари
Шарль Леклер
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