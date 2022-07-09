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Сегодня, 03:38

Лимит бюджетов в «Формуле-1» будет увеличен

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 8 июля, состоялось заседание комиссии «Формулы-1», на котором был принят ряд важных решений.

Стороны договорились об увеличении лимита бюджетов, которые разрешены командам в течение сезона 2022 года, на 3,1 процента. Связано это с высокими темпами инфляции, ростом цен на энергоносители и расходами на логистику.

Отмечается, что против выступила лишь одна команда.

Также известно, что в регламенте на 2023 год будет увеличен период предсезонных тестов на трассах за пределами Европы до четырех дней.

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-161792.html
Формула-1
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