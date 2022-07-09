Лимит бюджетов в «Формуле-1» будет увеличен

В пятницу, 8 июля, состоялось заседание комиссии «Формулы-1», на котором был принят ряд важных решений.

Стороны договорились об увеличении лимита бюджетов, которые разрешены командам в течение сезона 2022 года, на 3,1 процента. Связано это с высокими темпами инфляции, ростом цен на энергоносители и расходами на логистику.

Отмечается, что против выступила лишь одна команда.

Также известно, что в регламенте на 2023 год будет увеличен период предсезонных тестов на трассах за пределами Европы до четырех дней.