Вольфф: «Хэмилтон и Расселл не должны себя корить из-за аварий»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о результатах квалификации «Гран-при Австрии».

Оба гонщика команды попали в аварии в третьем сегменте сессии.

«Они не должны себя корить из-за этой ситуации, из-за аварий. Мы десять гонок подряд предоставляли им болид, который не был способен сражаться на равных. Теперь мы подтянулись и находимся в группе лидеров. Такое случается — ты просто теряешь контроль над машиной.

Лучше пилотировать быстрый болид и провести такую квалификацию, чем не иметь скорости для попадания в топ-4», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

По итогам квалификации Расселл показал пятое время, а Хэмилтон — 10-е.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. На следующий день пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».