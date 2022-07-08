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8 июля, 23:55

Вольфф: «Хэмилтон и Расселл не должны себя корить из-за аварий»

Вольфф прокомментировал аварии Хэмилтона и Расселла в квалификации «Гран-при Австрии»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о результатах квалификации «Гран-при Австрии».

Оба гонщика команды попали в аварии в третьем сегменте сессии.

«Они не должны себя корить из-за этой ситуации, из-за аварий. Мы десять гонок подряд предоставляли им болид, который не был способен сражаться на равных. Теперь мы подтянулись и находимся в группе лидеров. Такое случается — ты просто теряешь контроль над машиной.

Лучше пилотировать быстрый болид и провести такую квалификацию, чем не иметь скорости для попадания в топ-4», — приводит слова Вольффа Sky Sports.

По итогам квалификации Расселл показал пятое время, а Хэмилтон — 10-е.

В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. На следующий день пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12648103/austrian-gp-live-updates-from-crucial-friday-with-practice-and-qualifying-before-f1-sprint
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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