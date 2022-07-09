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Сегодня, 03:50

Расселл получил предупреждение за ситуацию с аварией во время квалификации

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джордж Расселл.
Фото Global Look Press

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, попавший в аварию во время квалификации «Гран-при Австрии», избежал наказания.

Стюарды не стали его штрафовать гонщика и вынесли лишь предупреждение за выход на трассу после аварии. 24-летний британец самостоятельно покинул кокпит машины, пересек трассу пешком и отправился на пит-лейн там, где нет ограничения скорости.

Напомним, по итогам квалификации Расселл показал пятое время. В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. На следующий день пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».

Формула-1
Джордж Расселл
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