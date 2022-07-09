Расселл получил предупреждение за ситуацию с аварией во время квалификации

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, попавший в аварию во время квалификации «Гран-при Австрии», избежал наказания.

Стюарды не стали его штрафовать гонщика и вынесли лишь предупреждение за выход на трассу после аварии. 24-летний британец самостоятельно покинул кокпит машины, пересек трассу пешком и отправился на пит-лейн там, где нет ограничения скорости.

Напомним, по итогам квалификации Расселл показал пятое время. В субботу, 9 июля, состоится спринтерская гонка. На следующий день пройдет основная гонка «Гран-при Австрии».