Леклера, Ферстаппена и Хэмилтона вызвали к стюардам из-за нарушения правил закрытого парка

Стюарды «Гран-при Австрии» вызвали трех гонщиков из-за предполагаемого нарушения инструкций закрытого парка, сообщает журналист Крис Медланд.

Под подозрение попали Шарль Леклер («Феррари»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

По информации источника, гонщиков подозревают в том, что они взаимодействовали со своими физиотерапевтами до официального взвешивания.

Леклер стал победителем гонки. Ферстаппен финишировал вторым, Хэмилтон — третьим.