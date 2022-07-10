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Сегодня, 20:00

Леклера, Ферстаппена и Хэмилтона вызвали к стюардам из-за нарушения правил закрытого парка

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Стюарды «Гран-при Австрии» вызвали трех гонщиков из-за предполагаемого нарушения инструкций закрытого парка, сообщает журналист Крис Медланд.

Под подозрение попали Шарль Леклер («Феррари»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

По информации источника, гонщиков подозревают в том, что они взаимодействовали со своими физиотерапевтами до официального взвешивания.

Леклер стал победителем гонки. Ферстаппен финишировал вторым, Хэмилтон — третьим.

Источник: https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1546172070886785026
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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