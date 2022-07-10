Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своем сходе в гонке на «Гран-при Австрии». За пятнадцать кругов до финиша у его болида загорелся мотор.

«Ничто при работе с двигателем не предвещало, что такое случится. Очень внезапно. Нет слов. Мы потеряли много очков и, думаю, могли взять легкий дубль.

Произошел пожар, так что повреждения большие, естественно. Неидеальная ситуация, нужно ее изучить. Но темп был высоким, деградация — весьма незначительной, мы показывали скорость. Так что я приму это и постараюсь как можно скорее перевернуть страницу. Еще тяжелее из-за того, что все произошло здесь, где мы могли отобрать очки у лидеров чемпионата, у Макса и «Ред Булл». Это стало бы важным итогом для команды, а в итоге один из болидов сошел», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

В гонке победил напарник Сайнса Шарль Леклер. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».