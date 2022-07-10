Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:05

Руководитель «Феррари» Бинотто прокомментировал победу Леклера в «Гран-при Австрии»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал победу Шарля Леклера в «Гран-при Австрии».

«Сегодня были хорошие моментов, в том числе и победа Леклера. Я рад за него, он провел фантастическую гонку. Это было очень важно для него. Мы одержали победы два раза подряд: здесь и в Сильверстоуне, и есть хорошие прогнозы на предстоящие гонки. Команда отлично поработала над машинами», — цитирует It.motorsport Бинотто.

Пилот «Феррари» Леклер одержал победу в гонке «Гран-при Австрии». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Источник: https://it.motorsport.com/f1/news/f1-binotto-felice-non-ci-aspettavamo-di-essere-cosi-forti/10336325/
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Конец войне! Роналду хочет играть за «ПСЖ» вместе с Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклера, Ферстаппена и Хэмилтона вызвали к стюардам из-за нарушения правил закрытого парка

«Феррари» выиграла «Гран-при Австрии» впервые с 2003 года
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости