Руководитель «Феррари» Бинотто прокомментировал победу Леклера в «Гран-при Австрии»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал победу Шарля Леклера в «Гран-при Австрии».

«Сегодня были хорошие моментов, в том числе и победа Леклера. Я рад за него, он провел фантастическую гонку. Это было очень важно для него. Мы одержали победы два раза подряд: здесь и в Сильверстоуне, и есть хорошие прогнозы на предстоящие гонки. Команда отлично поработала над машинами», — цитирует It.motorsport Бинотто.

Пилот «Феррари» Леклер одержал победу в гонке «Гран-при Австрии». Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.