Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Франции»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Франции».

Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен . Замкнул тройку его напарник Серхио Перес.

Четвертое время у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Отметим, что Карлос Сайнс из «Феррари» и Кевин Магнуссен из «Хааса» будут стартовать с последнего ряда стартовой решетки на «Гран-при Франции». Они были оштрафованы из-за того, что на их болидах были заменены силовые установки.

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.