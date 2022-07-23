Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:01

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Франции»

Читать «СЭ» в
Шарль Леклер.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Франции».

Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен . Замкнул тройку его напарник Серхио Перес.

Четвертое время у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Отметим, что Карлос Сайнс из «Феррари» и Кевин Магнуссен из «Хааса» будут стартовать с последнего ряда стартовой решетки на «Гран-при Франции». Они были оштрафованы из-за того, что на их болидах были заменены силовые установки.

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
1
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
Хави дали визу в США, чтобы обняться с Левандовски и обыграть «Реал». Как «Барселона» входит в новый сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Франции»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости