Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Франции»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Франции».
Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен . Замкнул тройку его напарник Серхио Перес.
Четвертое время у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Отметим, что Карлос Сайнс из «Феррари» и Кевин Магнуссен из «Хааса» будут стартовать с последнего ряда стартовой решетки на «Гран-при Франции». Они были оштрафованы из-за того, что на их болидах были заменены силовые установки.
Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.
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