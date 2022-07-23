Леклер доволен результатами квалификации «Гран-при Франции»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями после завоевания поула на «Гран-при Франции».

«Отличный круг. У меня весь уик-энд были трудности с тем, чтобы собрать вместе хороший круг, и тут мне удалось сделать это именно в квалификации. При этом я не могу не сказать о том, как здорово мне помог Карлос.

Отличная командная работа — без помощи Карлоса разрыв был бы гораздо меньше. Так что большое спасибо Карлосу, и я надеюсь, что завтра он сможет прорваться вперед к нам и присоединится к борьбе за победу», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.