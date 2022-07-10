Леклер выиграл «Гран-при Австрии», Ферстаппен — второй

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австрии».

Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Не смогли завершить гонку Серхио Перес из «Ред Булл» и Николас Латифи из «Уильямс».

Перес на старте гонки столкнулся с Джорджем Расселлом и откатился на последнее место. После нескольких кругов команда приняла решение сойти.

За пятнадцать кругов до финиша из-за возгорания двигателя также сошел Карлос Сайнс из «Феррари».