Леклер выиграл «Гран-при Австрии», Ферстаппен — второй
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австрии».
Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Замкнул тройку гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Не смогли завершить гонку Серхио Перес из «Ред Булл» и Николас Латифи из «Уильямс».
Перес на старте гонки столкнулся с Джорджем Расселлом и откатился на последнее место. После нескольких кругов команда приняла решение сойти.
За пятнадцать кругов до финиша из-за возгорания двигателя также сошел Карлос Сайнс из «Феррари».
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