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Хэмилтон выиграл третью практику на «Гран-при Венгрии», Ферстаппен и Перес в тройке

Руслан Минаев
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Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл третью практику на «Гран-при Венгрии», показав время 1 минута, 17,811 секунды.

В тройке завершили заезды гонщики «Ред Булла» — Макс Ферстаппен (+0,250) и Серхио Перес (+0,256).

Хэмилтон проехал в третьей практике 19 кругов, Ферстаппен — 22, Перес — 25.

«Гран-при Венгрии» стартует 23 июля.

Гран-при Венгрии

3-я практика

Хунгароринг, Модьород, 22 июля 2023 года

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.17,811 (19 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,250 (22)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,256 (25)

4. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,266 (21)

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,271 (18)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,308 (22)

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,379 (27)

8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,423 (29)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,539 (19)

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,678 (24)

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,725 (20)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,733 (22)

13. Алекс Албон («Уильямс») +0,781 (17)

14. Оскар Пиастри («Макларен») +0,787 (19)

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,838 (26)

16. Пьер Гасли («Альпин») +0,965 (21)

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,003 (15)

18. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,017 (27)

19. Эстебан Окон («Альпин») +1,168 (21)

20. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,345 (28)

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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