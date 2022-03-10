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Сегодня, 13:28

«Феррари» убрала логотипы «Лаборатории Касперского» с болидов и шлемов гонщиков

Иван Торопцев
Корреспондент

«Феррари» убрала логотипы антивируса российской «Лаборатории Касперского» со своих болидов и со шлемов гонщиков, сообщает Motorsport.

Вместо этих логотипов появилась надпись «#essereFerrari». При этом сообщается, что «Феррари» не прекращает сотрудничество с компанией, спонсорские отношения поставлены на паузу. Команда продолжит использовать антивирус на своих компьютерах.

Сотрудничество «Феррари» и «Лаборатории Касперского» началось в сезоне-2010.

В данный момент в Бахрейне проходят предсезонные тесты «Формулы-1», они будут длиться с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта Бахрейн примет первый этап сезона-2022.

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/ferrari-ubrala-logotipy-kaspersky-no-ostavila-antivirusy/8865470/
Формула-1
Феррари
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