«Феррари» убрала логотипы «Лаборатории Касперского» с болидов и шлемов гонщиков

«Феррари» убрала логотипы антивируса российской «Лаборатории Касперского» со своих болидов и со шлемов гонщиков, сообщает Motorsport.

Вместо этих логотипов появилась надпись «#essereFerrari». При этом сообщается, что «Феррари» не прекращает сотрудничество с компанией, спонсорские отношения поставлены на паузу. Команда продолжит использовать антивирус на своих компьютерах.

Сотрудничество «Феррари» и «Лаборатории Касперского» началось в сезоне-2010.

В данный момент в Бахрейне проходят предсезонные тесты «Формулы-1», они будут длиться с 10 по 12 марта. С 18 по 20 марта Бахрейн примет первый этап сезона-2022.