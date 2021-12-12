Ландо Норрис: «Я не до конца уверен в том, какие указания были со стороны ФИА»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис был в числе круговых, которым позволили перед рестартом гонки в Абу-Даби вернуться в круг с пелотоном, обогнав Льюиса Хэмилтона и автомобиль безопасности.

«Я не до конца уверен в том, какие указания были со стороны ФИА. Сначала нам, круговым, не разрешили вернуться в круг. Это могло повлиять на решение «Мерседеса» и Льюиса не заезжать на пит-стоп. Однако затем в ФИА внезапно изменили мнение и дали указание, чтобы нас пропустили вперед», — цитирует Норриса Motorsport.