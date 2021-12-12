Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ландо Норрис: «Я не до конца уверен в том, какие указания были со стороны ФИА»

19:30
Теги:

Пилот «Макларена» Ландо Норрис был в числе круговых, которым позволили перед рестартом гонки в Абу-Даби вернуться в круг с пелотоном, обогнав Льюиса Хэмилтона и автомобиль безопасности.

«Я не до конца уверен в том, какие указания были со стороны ФИА. Сначала нам, круговым, не разрешили вернуться в круг. Это могло повлиять на решение «Мерседеса» и Льюиса не заезжать на пит-стоп. Однако затем в ФИА внезапно изменили мнение и дали указание, чтобы нас пропустили вперед», — цитирует Норриса Motorsport.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica
Катающаяся на «ватрушке» девочка врезалась в колесо поезда в Подмосковье
1