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Николас Латифи: «В момент аварии я не знал, что происходит у лидеров»

19:45
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Пилот команды «Уильямс» Николас Латифи прокомментировал свой сход на «Гран-при Абу-Даби». Он отметил, что не знал о ситуации в группе лидеров.

«Шумахер выдавил меня с трассы, но так бывает, это был гоночный инцидент, — цитирует Латифи Motorsport.com. — Но когда я вернулся, мои шины оказались грязными, так что я потерял сцепление. Я определенно не так планировал закончить сезон. Я расстроен.

До того момента я не знал, что происходит впереди и не думал, что моя авария станет для кого-то возможностью. Я узнал об этом только уже от ребят из своей команды».

Сход Латифи помог Максу Ферстаппену обойти Льюиса Хэмилтона на последнем круге, выиграть гонку и стать чемпионом.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/latifi-v-moment-avarii-ya-ne-znal-chto-proiskhodit-u-liderov-6878267/6878267/

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Евгений Петров все материалы автора
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