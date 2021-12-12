Николас Латифи: «В момент аварии я не знал, что происходит у лидеров»

Пилот команды «Уильямс» Николас Латифи прокомментировал свой сход на «Гран-при Абу-Даби». Он отметил, что не знал о ситуации в группе лидеров.

«Шумахер выдавил меня с трассы, но так бывает, это был гоночный инцидент, — цитирует Латифи Motorsport.com. — Но когда я вернулся, мои шины оказались грязными, так что я потерял сцепление. Я определенно не так планировал закончить сезон. Я расстроен.

До того момента я не знал, что происходит впереди и не думал, что моя авария станет для кого-то возможностью. Я узнал об этом только уже от ребят из своей команды».

Сход Латифи помог Максу Ферстаппену обойти Льюиса Хэмилтона на последнем круге, выиграть гонку и стать чемпионом.