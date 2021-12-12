Йос Ферстаппен: «Горжусь Максом, он заслужил чемпионский титул»

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал победу своего сына Макса в чемпионате сезона-2021. Макс Ферстаппен выступает за «Ред Булл».

«Я очень горд, — цитирует Ферстаппена-старшего Autosport. — Мы оказались в такой ситуации из-за машины безопасности, но у команды была хорошая стратегия, они позвали его в боксы очень вовремя. Макс был настоящим гонщиком в этом году и он действительно заслуживает этот титул. Вся команда волновалась, потому что мы видели скорость «Мерседеса».

Но он все равно продолжал бороться, он всегда боролся. Это заложено в его ДНК, это то, что он делал сегодня. Он сказал, что на каждом круге выжимал из машины максимум. У него был только один шанс, один круг, и он этим воспользовался. Во время гонки я ушел, потому что не мог поверить в это, но на последнем круге я вернулся».

Ферстаппен-младший обогнал Льюиса Хэмилтона на последнем круге «Гран-при Абу-Даби» и оставил его вторым как в гонке, так и в чемпионате.